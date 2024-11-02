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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığını belirterek, "Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 00:15 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:15
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        Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık" paylaşımına atıfta bulunarak, yapay zeka konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik. Büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarında kullanılmak üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i devreye aldık. Üyesi olduğumuz Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın 8'inci süper bilgisayarına erişim imkanına sahibiz. Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız."

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