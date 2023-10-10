Bakan Kacır: Sanayi üretimi artışında en önemli pay 'yüksek teknoloji'nin oldu - Teknoloji Haberleri

Bakan Kacır: Sanayi üretimi artışında en önemli pay 'yüksek teknoloji'nin oldu - Teknoloji Haberleri

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sanayi üretimi artışı ile ilgili rakamları yorumladı. Bakan Kacır Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayarak, Twitter (X) hesabı üzerinden, “Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ağustos’ta kaydettiğimiz yıllık %3,1’lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, %28,6 büyüme yakaladığımız ‘yüksek teknoloji’ sektörlerinin oldu.

Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek.

Her geçen gün daha üretken ve daha yenilikçi bir sanayi için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.



Ağustos’ta kaydettiğimiz yıllık %3,1’lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, %28,6 büyüme yakaladığımız ‘yüksek teknoloji’ sektörlerinin oldu.



Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli… pic.twitter.com/JifedNeIlH — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 10, 2023