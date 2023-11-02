Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.645,46 %1,55
        DOLAR 28,3519 %0,11
        EURO 30,2069 %0,79
        ALTIN 1.809,10 %0,26
        FAİZ 37,41 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 20,81 %-0,33
        BITCOIN 34.932,00 %-1,48
        GBP/TRY 34,5859 %0,42
        EUR/USD 1,0636 %0,62
        BRENT 85,44 %0,96
        ÇEYREK ALTIN 2.957,46 %0,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Kacır Plug and Play Türkiye Expo 2023'te konuştu - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Türkiye Expo 2023'te konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yıldır 9 bin 700 şirketin 101 teknoporkta inovasyon yaptığını belirterek, "Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın inovasyon desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı" dedi.

        Plug and Play Türkiye Expo 2023, İstanbul'da başladı. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Plug and Play kurucusu ve CEO'su Saeed Amidi, şirketlerin üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı.

        Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, mobiliteye IoT'ye ve akıllı şehirlere odaklanan startuplar ile birlikte bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, Saeed Amidi ve Plug and Play ekibine startuplara katkılarından dolayı teşekkür etti.

        "EKOSİSTEMİMİZİN EN GÜÇLÜ YANI İNSAN GÜCÜ"

        Son 20 yıldır 9 bin 700 şirketin 101 teknoporkta inovasyon yaptığını aktaran Kacır, " Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın inovasyon desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkede girişimciliğin gelişmesine ve yükselmesine odaklanıyorum. Bizim ekosistemimizin en güçlü yanı insan gücü. Ortalama yaşımız 33. Birleşik Krallık ve Fransa'dan 8 yaş, Almanya'dan 15 yaş daha genç nüfusa sahibiz" şeklinde konuştu.

        Kacır, gençlere dijital yetenek kazanma konusunda yardımcı olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji fuarını organize ediyoruz. Bu yıl TEKNOFEST 4,5 milyon ziyaretçi alırken 1 milyon genç katılımcı teknoloji yarışmalarına katıldı. Bakanlığımızın temel yaklaşımı startupların ekonomik yanlarını güçlendirmek. Her manada gerçek başarı için asıl destekçi globalleşme olacak. Startuplarımızın işlerini küresel seviyede ölçeklendirebilmeleri için erken seviyede küresel bir gelişim göstermeleri gerekir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa