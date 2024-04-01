Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi adına daha güçlü adımlar atacağız

REKLAM advertisement1

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının milletimiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz.

Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçları milletimiz için hayırlı olsun.



Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir.



Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız.



Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma… — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 1, 2024