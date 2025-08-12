Bakan Kacır, Kızılcahamam da d&uuml;zenlenen T&uuml;rkiye nin G&uuml;c&uuml; AK Gen&ccedil;lik Strateji ve İstişare Toplantısı na katıldı. Burada konuşan Kacır, T&uuml;rkiye nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna ilişkin detayları paylaşarak, bakanlık olarak, sanayinin, teknolojinin, girişimciliğin, inovasyonun, bilimin olduğu her yerde &ccedil;ok etkin şekilde &ccedil;alışmalarını s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerine işaret etti. T&uuml;rkiye nin AK Parti iktidarları d&ouml;neminde bir &uuml;retim &uuml;lkesi haline geldiğini ifade eden Kacır, Bug&uuml;n, T&uuml;rkiye, g&uuml;neş paneli, ticari ara&ccedil; ve beyaz eşya &uuml;retiminde, Avrupa da bir numara. T&uuml;rkiye, demir &ccedil;elikte, &ccedil;imentoda, d&uuml;z camda pek &ccedil;ok &uuml;r&uuml;n başlığında Avrupa nın en &ouml;nemli &uuml;retim g&uuml;c&uuml;. Hamdolsun 30 milyar doların &uuml;st&uuml;nde ihracatla otomotiv sanayimiz, 30 milyar doların &uuml;st&uuml;nde ihracatla kimya sanayimiz, 25 milyar doların &uuml;st&uuml;nde ihracatla makine sanayimiz T&uuml;rkiye nin lokomotif sekt&ouml;rleri haline geldi. ifadelerini kullandı. Kacır, AK Parti iktidarları d&ouml;neminde AR-GE i&ccedil;in milli gelir i&ccedil;inden harcadıkları payı y&uuml;zde 0,5 ten y&uuml;zde 1,4 d&uuml;zeyine &ccedil;ıkardıklarına işaret ederek, Aynı d&ouml;nemde AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara y&uuml;kselttik. Bug&uuml;n, T&uuml;rkiye, 23 yıl &ouml;ncesiyle kıyasladığımızda 14 kat daha fazla araştırma geliştirme yapıyor. dedi. T&uuml;rkiye nin savunma ve havacılık ihracatının ge&ccedil;en yıl 7,1 milyar dolar olduğunu belirten Kacır, Bu yıl 9 milyar dolara yaklaşacağız, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yıl da 10 milyar doları aşacağız, inşallah. diye konuştu. Kacır, savunma sanayisinde elde ettikleri kazanımlardan asla taviz vermeyeceklerini s&ouml;zlerine ekledi. Akademiye y&ouml;nelik 150 milyar liranın &uuml;zerinde T&Uuml;BİTAK desteği sunduk T&uuml;rkiye nin d&ouml;rt bir yanında girişimcileri KOSGEB eliyle desteklediklerini ifade eden Kacır, Kalkınma ajansları eliyle pek &ccedil;ok gen&ccedil;lik odaklı projeyi hayata ge&ccedil;iriyoruz. Sadece kalkınma ajanslarıyla bug&uuml;ne dek 1000 den fazla projeye 5 milyar liranın &uuml;zerinde kaynak sağladık. T&uuml;rkiye nin d&ouml;rt bir yanında, siber g&uuml;venlikten yazılıma, &uuml;retime pek &ccedil;ok başlıkta nitelikli gen&ccedil; istihdamını destekleyici &ccedil;ok sayıda projeyi hayata ge&ccedil;irdik. değerlendirmelerinde bulundu. Bakan Kacır, T&Uuml;BİTAK eliyle hem sanayinin, &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml;n hem akademinin AR-GE projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: İktidarlarımız d&ouml;neminde akademiye y&ouml;nelik 150 milyar liranın &uuml;zerinde T&Uuml;BİTAK desteği sunduk. Sanayiye y&ouml;nelik 130 milyar liranın &uuml;zerinde T&Uuml;BİTAK desteği sunduk. Bilim insanlarına y&ouml;nelik 44 milyar liranın &uuml;zerinde T&Uuml;BİTAK desteği sunduk. T&Uuml;BİTAK bundan 62 yıl &ouml;nce kurulmuş. T&uuml;rkiye de 1000 kişi 2002 yılında T&Uuml;BİTAK desteklerinden yararlanıyordu. Ge&ccedil;tiğimiz yıl 50 binden fazla bilim insanı ve genci T&Uuml;BİTAK eliyle destekledik. T&Uuml;BİTAK ı erişilebilir hale getirdik. Girişimciliği gen&ccedil;lerimiz i&ccedil;in m&uuml;mk&uuml;n olan bir se&ccedil;enek haline getirdik. Bunu yapabilmek adına teknoloji girişimlerinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;tık, girişim sermayesi fonlarını g&uuml;&ccedil;lendirdik. Teknoloji girişimleri, sermaye desteğine ihtiya&ccedil; duyuyorlar. Bir girişimcinin eğer kendi sermayesi yaptığı iş i&ccedil;in yeterli değilse iki muhtemel kaynağı var. Ya bor&ccedil; alacak, bu &ccedil;oğunlukla bankalardan kredi olabilir, ya da işine ortak alacak. Bu da girişimciler i&ccedil;in girişim sermayesi yatırımı demektir. Biz girişimcilerimizin daha fazla sermaye yatırımlarıyla b&uuml;y&uuml;mesini istiyoruz. Bunun i&ccedil;in kamu kaynaklarıyla girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını g&uuml;&ccedil;lendiriyoruz ve onların binlerce teknoloji girişimine yatırım yapmasını sağlıyoruz.