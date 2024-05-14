Bakan Kacır: 24 metre üzeri yat siparişlerinde Türkiye dünyada 4. sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gemi ve su araçları ihracatının 2023 yılında 2,23 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, “Son 20 yılda tersane sayımız, 37’den 85’e çıktı. Dünyanın ilk Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) yakıtlı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli römorkörü, dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli yüzer enerji gemisi ve dünyanın ilk hibrit balık avlama gemisi gibi ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri tarafından inşa edildi. 2023 yılı itibariyle dünyadaki 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 Gross ton ile ülkemiz dünyada dördüncü sırada yer almaktadır” dedi.

GEMİ VE SU ARAÇLARI İHRACATIMIZ 5 KAT BÜYÜDÜ

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Deniz Ticaret Odası’nın Meclis Toplantısı'na katıldığını duyurdu. “Kurulduğu günden bu yana Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunan Deniz Ticaret Odası’nın meclis toplantısına katıldık” diyen Kacır, “Gemi ve su araçları ihracatımız, 2003 yılında 450 milyon ABD Doları iken, 5 katına varan büyüme ile 2023 yılında 2,23 milyar dolara yükseldi. Son 20 yılda tersane sayımız, 37’den 85’e çıktı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 94 bin istihdam sayısına ulaşan sektörde toplam 351 bin DWT yeni gemi teslimi yapıldı. Dünyanın ilk Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) yakıtlı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli römorkörü, dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli yüzer enerji gemisi (powership) ve dünyanın ilk hibrit (LNG+batarya) balık avlama gemisi gibi ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri tarafından inşa edildi. 2023 yılı itibariyle dünyadaki 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 Gross ton ile ülkemiz dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 48 meslek komitesinden yaklaşık 11 bin üyesi ile “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Odamıza, önümüzdeki dönemde Türk denizciliğini daha ileriye taşıma çabalarında başarılar diliyorum. Sınırlarının büyük bölümü denizlerle çevrili ve üç kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemizi; sahip olduğumuz bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği konuma getirmek en büyük hedeflerimizdendir.” açıklamasını yaptı.