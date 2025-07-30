Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.618,97 %1,26
        DOLAR 40,5832 %0,02
        EURO 46,3836 %-1,04
        GRAM ALTIN 4.269,15 %-1,64
        FAİZ 40,51 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 48,13 %-3,49
        BITCOIN 116.985,00 %-0,42
        GBP/TRY 53,7798 %-0,80
        EUR/USD 1,1425 %-1,06
        BRENT 73,36 %1,17
        ÇEYREK ALTIN 6.980,06 %-1,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 'Teklif kamuoyuna farklı aksettirildi' - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 'Teklif kamuoyuna farklı aksettirildi'

        Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini belirterek, "İkinci 6 ay için Temmuz-Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: 'Teklif kamuoyuna farklı aksettirildi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için sendikalarla görüşmelerin 2025 Şubat ayından bu yana gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHIS’in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi" dedi.

        18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini kaydeden Işıkhan, "İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için Temmuz-Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif, ikinci 6 ayın (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk" dedi.

        'SON TEKLİF DÜN YAPILDI'

        Son teklifin dün yapıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Dün, farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız" bilgilerini paylaştı.

        'YAPICI TUTUMLA SÜRECİ TAMAMLAMAK EN BÜYÜK ARZUMUZ'

        Hem kamu işçilerinin hem de memurların, çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşeceklerini aktaran Işıkhan, "Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği; yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Habertürk Anasayfa