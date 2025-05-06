Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız | Sağlık Haberleri

Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız | Sağlık Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, "Dünya Astım Günü"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla muayene, tahlil ve tetkik bedellerini SUT kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.