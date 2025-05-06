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        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız | Sağlık Haberleri

        Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, astım hastalığıyla mücadelede eden vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:31
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        "Astımla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, "Dünya Astım Günü"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla muayene, tahlil ve tetkik bedellerini SUT kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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