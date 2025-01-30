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        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan: 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık | Sağlık Haberleri

        Bakan Işıkhan: 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:33
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        56 ilaç daha geri ödeme kapsamında
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        Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

        Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

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