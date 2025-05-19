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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan, 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan, 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle buluştu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 59'uncu Merkez Komite Toplantısı'nda 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:20
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        Bakan Işıkhan, 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle buluştu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 59’uncu Merkez Komite Toplantısı’nda 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldik. Çalışma hayatında tüm ülkeleri etkileyen hızlı dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, Avrasya gibi tarihi ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu coğrafyalarla tecrübe paylaşımlarımızı artıracağız. Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Metal Sendikası ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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