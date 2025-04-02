Bakan Göktaş'tan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Göktaş, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Otizmin, eksiklik değil, farklı bir iletişim biçimi ve farklı bir varoluş hali olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak, özel gereksinimli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz.

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Bu doğrultuda Pendik Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi kapsamlı bakım ve tadilat sonrası yeniden hizmete sunduk. Hem gündüzlü hem de yatılı hizmet veren merkezimizle; çocuklarımızın gelişimini destekliyor, ailelerine rehberlik ediyor ve yanlarında oluyoruz.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle bir kere daha ifade etmek isterim ki sevgi, anlayış ve destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Farkındalık geliştirerek anlamalı, anlamak için kalpten dinlemeliyiz. Çünkü sevgi, en güçlü dildir."