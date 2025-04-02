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        Haberler Sağlık Bakan Göktaş'tan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı | Sağlık Haberleri

        Bakan Göktaş'tan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:03
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        Bakan Göktaş'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı
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        Göktaş, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

        Otizmin, eksiklik değil, farklı bir iletişim biçimi ve farklı bir varoluş hali olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak, özel gereksinimli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz.

        Bu doğrultuda Pendik Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi kapsamlı bakım ve tadilat sonrası yeniden hizmete sunduk. Hem gündüzlü hem de yatılı hizmet veren merkezimizle; çocuklarımızın gelişimini destekliyor, ailelerine rehberlik ediyor ve yanlarında oluyoruz.

        2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle bir kere daha ifade etmek isterim ki sevgi, anlayış ve destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Farkındalık geliştirerek anlamalı, anlamak için kalpten dinlemeliyiz. Çünkü sevgi, en güçlü dildir."

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