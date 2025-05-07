Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylığı bugün ödeniyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, "Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır? İşte, detaylar...
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Binlerce vatandaşın yararlandığı yaşlı ve engelli aylığı için beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Mayıs ayı ödemelerinin yattığını açıklayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti. Peki, yaşlı ve engelli aylığının yatıp yatmadığı nereden kontrol edilir?
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2025 MAYIS YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarının 7 Mayıs Çarşamba bugün hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
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6,2 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Yaşlı ve engelli aylığının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.