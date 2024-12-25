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        Haberler Dünya Bakan Fidan önemli görüşme | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlik'inden mevkidaşı Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'de son durum ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:48
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        Bakan Fidan'dan önemli görüşme
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi'ye ahiren gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye'deki son durumun ele alındığını belirtti.

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