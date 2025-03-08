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        Haberler Dünya Bakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı | Dış Haberler

        Bakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 01:54
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        Bakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda hitapta bulundu.

        Fidan, toplantıda, Müslümanların sayısız adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu ve Filistinlilerin büyük acılar çekmeye devam ettiğini belirterek, "Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

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        Bunun için öncelikle "Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan" başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Fidan, ikinci olarak Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeleri gerektiğinin altını çizdi.

        Fidan, üçüncü olarak, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine işaret ederek, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Filistinlilerin yerlerinden edilmesini ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler şunu unutmamalıdır; bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalidir." ifadesini kullandı.

        "Batı Şeria'nın ilhakını isteyenlerin çağrıları boşa çıkarılmalı"

        Batı Şeria'da artan İsrail işgalinin de ciddi anlamda endişe verici olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları ifade etti:

        "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz."

        Fidan, son gelişmelerin Suriye'nin geleceği açısından tarihi nitelikte olduğuna işaret ederek, Suriyelilerin artık kendi kaderlerini kendileri belirleme fırsatına sahip olduğunu belirtti.

        Merkezi yönetimin tam kontrolü ve toprak bütünlüğü temelinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.

        Fidan, Suriye'nin İİT'e bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        BAKAN FİDAN'DAN DİPLOMATİK TEMASLAR

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

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