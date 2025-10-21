Habertürk
        Bakan Fidan ile MİT Başkanı Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan ile MİT Başkanı Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü.

        Giriş: 21.10.2025 - 20:33 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:46
        Bakan Fidan ile MİT Başkanı Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.

