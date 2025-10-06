Habertürk
        Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile görüştü

        Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:39
        Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

