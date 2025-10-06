Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.