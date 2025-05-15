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        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi | Dış Haberler

        Bakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:13
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        Bakan Fidan, Rubio ve Şeybani ile bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

        Görüşmede heyetler de yer aldı.

        Bakan Fidan, Marco Rubio ve Ukrayna delegasyonu yarın görüşecek.

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