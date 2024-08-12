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        Haberler Dünya Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ele aldı. Görüşme talebi Bakan Blinken'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:11
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştüğünü duyurdu.

        Keçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

        "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (12 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

        Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

        Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti."

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