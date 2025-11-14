Habertürk
        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Gorka'yı kabul etti

        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ve Trump’ın Kıdemli Danışmanı Gorka’yı kabul etti

        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile bir araya geldi

        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:04
        Bakan Fidan Barrack ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'yı kabul etti.

        Habertürk Anasayfa