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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldı"

        Bakan Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldı"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması, yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğinin de bir göstergesi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 22:20
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        "162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldı"
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        Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Bursları Programı'na hayata geçtiği ilk yıl 42 bin civarında başvuru olduğunu söyledi.

        Bugün gelinen noktada bu rakamın 117 bini geçtiğini belirten Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması, yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğinin de bir göstergesi." diye konuştu.

        Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Endonezya'dan Mısır'a, Nijerya'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından gençlerin bu programa katılmasının, Türkiye Bursları Programı'nın küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünün de en büyük ispatı olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

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        "Bugün Türkiye Bursları ile okuyan 1848 öğrencimiz mezun oluyor. 133 farklı ülkeden gelip mezun olan kardeşlerim, bugün hayatınızda önemli ama çok önemli eşiği geçmiş oluyorsunuz. Ama daha önünüzde çok uzun bir yol olduğunu da lütfen unutmayın. Belki bir kısmınız eğitimine devam edecek, bir kısmınız ülkesine dönüp aldığı nitelikli eğitimin ardından bilgisini, tecrübesini kendi ülkesine aktaracak. Hayatınızın geri kalan kısmında hepinize içten başarılar diliyorum. İnşallah ülkenize döndüğünüzde ülkeniz, milletiniz ve tüm insanlık için en güzel, en hayırlı çalışmaların altında sizlerin imzası olur. Bizler size güveniyoruz."

        "HEP BİRLİKTE DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA HEDEFİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bakan Ersoy, mezun olan gençlere yönelik, "Sizlerle bizim yolumuz ayrılıyor gibi gözükse de biz aslında ezeli ve ebedi bir kardeşliğin altına hep beraber imza attık." ifadesini kullandı.

        Farklı coğrafyalarda yaşansa da kalbi insanlığın iyiliği için dünyanın daha adil bir yer olması için atan insanların ayrılmasının hiçbir zaman mümkün olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "İnşallah hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aynı ülkede de olmamız gerekmiyor. Tanzanya'da, Kenya'da, Kosova'da, Filistin'de, Venezuela'da da olsak kalbimiz hep bir atmaya devam edecek. Türkiye Bursları mezunları dünyanın dört bir yanında hayatı güzelleştirmeyi kendine ilke edinmiş, paylaşmayı, hoşgörüyü esas alan iyilik hareketinin parçaları olacaklar."

        Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler keplerini attıktan sonra Bakan Ersoy ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

        #Mehmet Nuri Ersoy
        #türkiye bursları
        #haberler
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