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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Gaziantep iş dünyası ile buluşma programında konuşuyor. İşte Bakan Elvan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Pandemiyle birlikte sahalardan uzak kalmıştık salgının etkilerinin azalmasıyla harekete geçtik sizlerle istişare edelim dedik. Görüş ve önerilerinizi son derece önemsiyoruz.

-Gaziantep Son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş bir altyapıdan bahsediyoruz. Bugünkü buluşmamızın her iki taraf açısından müspet sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Küresel ekonomik aktivite yeniden toparlanmaya başladı. Sektörel iyileşme maalesef tabana yayılmış durumda değil. Hizmetler sektörü zayıf bir performans gösteriyor bu da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor.

-Tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yılbaşından bu yana petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51, tarımsal emtiadaki artışlar yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum para politikaları üzerinde bir baskı olarak karşımıza çıkıyor.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

-Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Yüzde 20'ler oranında bir büyüme bekliyoruz ikinci çeyrek için.

-Bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz. Altın ithalatında önemli bir yavaşlama görmeye başladık. Dolayısıyla iç talebin ılımlı ve kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerin artmasıyla cari açıkta bu sene bir sorun görmüyoruz.

-Kamu maliyesi göstergeleri de hedeflerimizle gayet uyumlu gidiyor. Bu sene için milli gelire oranla yüzde 3.5 bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerinden sapmayacağız. Büyüme, ödemeleri dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın sürdürülebilir bir büyümeden bahsedemeyiz

-Vergi Usul Kanunu'nda önemli değişiklikler yapacağız.

-Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanla teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini artırılan sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız.

-Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilmesine imkan sağlayacağız. Varlık barışıyla yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Ülkemizde bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında bulunmayan varlıkların da herhangi bir şekilde vergi ceza ödemeden kanuni defterlere kaydedilmesini sağladık. Bu imkandan faydalanmak için hale süre var.

-Yeniden yapılandırma kanunu da haziranda yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırma imkanı sağlıyor. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık. 2016 - 2020 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi, gelir kurumlar stopaj vergileri katma değer vergileri için matrah artırımları yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. İşlemelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmasını istiyoruz. Başvuruların ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiliyor

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