Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Gaziantep iş dünyası ile buluşma programında konuşuyor. İşte Bakan Elvan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Pandemiyle birlikte sahalardan uzak kalmıştık salgının etkilerinin azalmasıyla harekete geçtik sizlerle istişare edelim dedik. Görüş ve önerilerinizi son derece önemsiyoruz.
-Gaziantep Son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş bir altyapıdan bahsediyoruz. Bugünkü buluşmamızın her iki taraf açısından müspet sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Küresel ekonomik aktivite yeniden toparlanmaya başladı. Sektörel iyileşme maalesef tabana yayılmış durumda değil. Hizmetler sektörü zayıf bir performans gösteriyor bu da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor.
-Tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yılbaşından bu yana petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51, tarımsal emtiadaki artışlar yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum para politikaları üzerinde bir baskı olarak karşımıza çıkıyor.
-Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Yüzde 20'ler oranında bir büyüme bekliyoruz ikinci çeyrek için.
-Bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz. Altın ithalatında önemli bir yavaşlama görmeye başladık. Dolayısıyla iç talebin ılımlı ve kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerin artmasıyla cari açıkta bu sene bir sorun görmüyoruz.
-Kamu maliyesi göstergeleri de hedeflerimizle gayet uyumlu gidiyor. Bu sene için milli gelire oranla yüzde 3.5 bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerinden sapmayacağız. Büyüme, ödemeleri dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın sürdürülebilir bir büyümeden bahsedemeyiz
-Vergi Usul Kanunu'nda önemli değişiklikler yapacağız.
-Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanla teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini artırılan sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız.
-Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilmesine imkan sağlayacağız. Varlık barışıyla yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Ülkemizde bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında bulunmayan varlıkların da herhangi bir şekilde vergi ceza ödemeden kanuni defterlere kaydedilmesini sağladık. Bu imkandan faydalanmak için hale süre var.
-Yeniden yapılandırma kanunu da haziranda yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırma imkanı sağlıyor. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık. 2016 - 2020 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi, gelir kurumlar stopaj vergileri katma değer vergileri için matrah artırımları yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. İşlemelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmasını istiyoruz. Başvuruların ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiliyor
Devamı geliyor...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!