AA

Bakan Dönmez, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin 14 ay önce sismik çalışmalara başladığını hatırlatan Dönmez, 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu, böylece rezerv konusunda revizyonun yukarı yönlü seyredeceğini söyledi.

Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) yakın coğrafyadaki petrol ve doğal gaz alanlarında ortaklıkları olan bir şirket olduğuna dikkati çekerek, "Rusya’nın muhtelif yerlerinde, Irak’ta ve Afganistan’da petrol sahalarımız var. Bu anlamda TP, bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçeğe taşımak. 2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Karadeniz'de açılan kuyularda üretime geçileceğini ve doğal gaz kullanımının 2023'e yetişeceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy'den alıyoruz ve 81 ilimize doğal gazı götürüyoruz. Buradaki doğal gazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca'dan bağlayacağız." dedi.

Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir." dedi.

"KANUNİ GEMİSİ YIL SONUNA KADAR KARADENİZ'DE OLACAK"

Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin yıl sonuna kadar işlemlerin biteceğini dile getirerek, "Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz'de olacak. Bu noktada 40'a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak." dedi.

Türkiye'nin milli sondaj gemileriyle yaptığı çalışmalarda Karadeniz veya Akdeniz ayrımı yapılmadığını belirten Dönmez, Karadeniz'de olduğu gibi Akdeniz'de de sismik verilerin değerlendirildiğini kaydetti. Dönmez haritalama çalışması yapıldığını ancak Karadeniz'deki verilerin aksine Akdeniz’deki sondajların devamının gelmediğini ifade etti.

Bakan Dönmez, Akdeniz'de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var. Akdeniz'de yapılan keşiflerin ağırlığı doğal gaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğal gazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan TP dışında yüzde 30 orta ölçekli özel sektör yatırımcılarının da petrol alanında faal olduğuna işaret eden Dönmez, özel sektörün milli kuruluşlarla ortak veya tek olarak arama çalışmaları yapabileceğini çünkü umuma açık olan petrol alanındaki kaynakların ülkeye kazandırılmasının herkes tarafından isteneceğini vurguladı.

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 53 BİN VARİL

Dönmez, Türkiye'nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri yürüttüğüne değinerek, her yıl 100 civarında sondaj yapıldığını ve TP'nin son 20-25 yılda karadaki üretimini 50 bin varilin üzerine çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin günlük 1 milyon varile yakın petrol tüketimine kıyasla söz konusu üretim rakamının düşük kaldığına dikkat çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Üretim rakamlarını günlük 100 bin varile çıkarmamız gerekir. Karadaki faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Son yıllarda yeni keşiflerle birlikte günlük üretimimizi 42 bin varilden 53 bin varillere çıkardık. Petrol üretimimizin büyük bir kısmını Güneydoğu'da, doğal gaz üretimimizi ise Trakya'da gerçekleştiriyoruz."