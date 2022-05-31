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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin, "Herkes Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Terör örgütleri o ülkelerde açıkça faaliyet gösteriyor, teröre desteği kesmelerini istiyoruz. Bu iki ülke güvenlik endişesiyle NATO'ya üye olmak istiyor, bunu anlıyoruz. Ancak müttefik üye olan Türkiye'nin endişeleri görmezden gelinemez. Terör bölgelerine uzak olduğumuz için kanunlarımız ona göre düzenlenmiş diyorlar, o zaman ona göre kanunlarını düzenleyecekler. Türkiye'nin pozisyonu değişmez her şeyi yazılı istiyoruz. NATO'nun tam bir dayanışma içinde olmasını istiyoruz, sonuç odaklı bir sürecin olması gerekiyor.

Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Terör örgütlerinin faaliyetlerine baktığımız zaman her iki ülkenin de bize yönelik tutumları ortada. İki ülke politikaları arasında farklılıklar var, ancak burada şartlar belli. İki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesini iki ülke de istiyor.

Yunanistan, Makedonya'dan NATO'ya ve AB'ye üye olması için isminin değiştirmesi şartını getirdi.

"TERÖR TEHDİDİ NEREDE OLURSA OLSUN TEMİZLEMEK GÖREVİMİZ"

Suriye'nin kuzeyinde teröristler saldırılarını artırdı, terör tehdidi nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz.

Bugün uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var. ABD'den mesajlar geliyor ya da söylüyor, önce yükümlülüğünü yerine getir. Hem yükümlülüğünü yerine getirmiyorsun, hem PKK'ya silah desteği veriyorsun, o da bize saldırıyor. Bölgenin istikrarına en büyük tehdit kim? PKK/YPG.

"YUNANİSTAN ADALARIN STATÜSÜNÜ BOZMUŞTUR"

Yunan siyasetçiler her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar. Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar"

Rusya-Ukrayna hattında tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var."

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.