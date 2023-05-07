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Bakan Çavuşoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor

Giriş: 07.05.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Antalya'da tepkiler çok iyi, gerçekten beklediğimin de ötesinde. Çünkü bu seçimin kritik bir seçim olduğunu biliyorlar. Toplumun her kesimiyle diyaloğumuz çok iyi. İlk turda İnşallah bitecek. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor.

Seçim atmosferinde mutlaka duygusal yaklaşımlar olur ama sonra bu seçim çok kritik bir seçim diyorlar. İlk aylarda farklı duygular olur ama sona doğru yaklaşıldığında mantık olarak değerlendirildiğinde vatan ve milletimiz için Sayın Erdoğan'a olan destek artıyor.

Maalesef savunma sanayisinde TCG Anadolu'yu küçümsediler, öyle ki TOGG'u da küçümsediler.

TOGG kurada hiçbir bakana çıkmadı. Bakanlıklara verildi şahıslara değil. Ben mesela 2 araç için başvuruda bulundum biri eşim biri kendim için ama çıkmadı.

Muhalefet seçmeniyle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Seçime gidiyoruz düşman değiliz. Her zaman birbirimize sevgi saygı duyuyoruz. Herkes Antalya'yı örnek gösteriyor.

(Ankara -Atina ilişkilerinde son durum) Sorun çözülmediği sürece her an kavga olabilir. Türkiye aleyhine bir kampanya yok. Belki depremden dolayı da olabilir. "

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