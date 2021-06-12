Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.