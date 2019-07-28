Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Şerit çizgilerinin de çizilmesiyle kuzey bölümü trafiğe açılacak. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çalışmaları ne zaman bitecek? İşte Bakan Cahit Turan'dan FSM köprüsü açıklaması...

FSM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, daha önce 17 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklanmıştı.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.