Bakan Bolat: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'

REKLAM advertisement1

Ticaret Bakanı Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ihracat değerine ulaşıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık" dedi.

Adıyaman'da bir otelde düzenlenen ve şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Bakan Bolat, "İthalatımız ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarı" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, dış ticaret açığının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara gerilediğini belirterek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. Şubat sonunda yıllıklandırılmış ihracatımızda 258,7 milyar dolara ulaştık. Aralık sonunda 255,8 milyar dolardı. İhracatçılarımız ilk 2 ayda ekstradan 3 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıllıklandırılmış ithalatımız 351,8 milyar dolara geriledi." bilgisini verdi.

Bolat, mayıs ayında 122 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığının şubat itibarıyla 93 milyar dolara gerilediğini ifade ederek, "Dış ticaret açığımızı 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttık" diye konuştu.