Bakan Bolat: Aylık gıda enflasyonunun Ocak 2025'in altında gelmesini bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'ne katılarak, ödüle layık görülen esnafa Ahi Esnaf Beratı'nı takdim etti.

Bolat, 2025 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla bakanlığın görev alanında 184 meslek kolunda faaliyet gösteren 2 milyon 247 bini aşkın esnaf ve sanatkar ile 2 bin 985 meslek odası, 13 federasyon, 82 birlik ve konfederasyon bulunduğunu belirterek, "Anadolu'da 13'üncü yüzyıldan itibaren Ahi Evran-ı Veli önderliğinde büyük bir sosyal, ekonomik ve kültürel hareket olarak ortaya çıkan ahilik, yalnızca bir esnaf teşkilatı değil; aynı zamanda bir hayat felsefesi ve toplum düzenini şekillendiren bir kültürdür. Yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkarlarımız arasında derin kökler salan bu sistem, dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, güvenilirlik ve dayanışma gibi değerleri temel alan bir anlayışı temsil etmektedir. Fertlerin yalnızca ticari faaliyet sürçlerinde değil, toplumsal hayatın akışı içerisinde de ahlaklı ve erdemli olmalarını hedefleyen Ahilik Teşkilatı, bu yönüyle sosyal birlikteliğimizin sağlanması ve pekişmesinde de çok önemli bir vazifeyi üstlenmiştir" dedi.

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"FIRSATÇILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI HEP BİRLİKTE GÖZLEMLEDİK"

Son yıllarda salgın, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler gibi dünya genelinde ortaya çıkan muhtelif olumsuz gelişmeler nedeniyle ülke ekonomilerinin olumsuz etkilendiğinin hatırlatan Bakan Bolat, "Söz konusu süreçlerde, büyük ve çok uluslu şirketlerin dahi bilançolarında aşınmalar meydana gelmiş, ülkemiz ekonomisinde de bu süreçlerin birtakım etkileri görülmüştür. Nitekim bu dönemde, iç piyasamızda arz ve talep dengesini bozucu yönde faaliyet gösteren fırsatçıların da ortaya çıktığını hep birlikte gözlemledik. Bilindiği üzere 2025 yılı Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan düşmüştü. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yıllık bazda son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 41,76'ya gerilemişti. Geçen sene 2024 yılı Şubat ayında manşet enflasyon yüzde 4,53 gerçekleşirken; gıda ve alkolsüz içecekler ise aylık yüzde 8,25 olarak gerçekleşmişti" diye konuştu.

"FİYATLARIN YATAY SEYRETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ" Ticaret Bakanlığı olarak takip ettikleri öncü verilere göre, bu sene şubat ayında gıda enflasyonunda daha ılımlı bir artış olduğunu söyleyen Bolat şöyle devam etti: "Gıda fiyatlarındaki aylık artışın Şubat 2024 (yüzde 8,25) ve Ocak 2025'e (yüzde 3,86) göre daha düşük olacağını öngörmekteyiz. Özellikle taze sebzelerde ve işlenmiş gıdalarda fiyatların yatay seyrettiğini görüyoruz. Gıda enflasyonundaki bu ılımlı artışın manşet enflasyonunu da sınırlayacağını düşünüyoruz. Hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Özellikle mübarek ramazan ayı öncesi gıda sektöründe denetimlere hız verdik. Aldığımız bu önlemlerin de etkisi ile fiyatlarda ılımlı bir seyir gözlüyoruz. Aylık gıda enflasyonunun Şubat 2024 ve Ocak 2025'in altında gelmesini bekliyoruz. Ramazan ayında da denetimlerimiz, fahiş fiyat artışlarına yönelik cezai işlemlerimiz devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, haksız fiyat artışları gibi girişimlere karşı aldığımız tedbirlerin ve uyguladığımız yaptırımların yanında, iyi örnek olan ticaret erbabımızı ödüllendirmenin ve kamuoyuna sunmanın elzem olduğunu değerlendirmekteyiz."