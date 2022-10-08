2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

"2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Biz asgari ücret için Aralık'ta yeniden masaya oturacağız. Önümüzdeki bahar sendikalarla görüşmelerimiz var. Sizin görüşleriniz ne olursa olsun diyorum. Ben size emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece size yakınım diyorum. Tüm sendikalarımıza bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok sorunu çözüyoruz." dedi.