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Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL olacak ve ne kadar zam gelir?

Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret zammı açıklaması! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret, Temmuz ayında yapılan yüzde 30 oranında zam ile 5 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Yeni yıla yaklaşılırken, Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret konusunda yeni açıklamalarda bulundu. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

08.10.2022 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir çalışana verilebilecek en düşük maaş olan asgari ücret ile ilgili yeni zam gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte Ocak 2023 asgari ücret tahminleri...

  • 2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

    "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

    BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Biz asgari ücret için Aralık'ta yeniden masaya oturacağız. Önümüzdeki bahar sendikalarla görüşmelerimiz var. Sizin görüşleriniz ne olursa olsun diyorum. Ben size emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece size yakınım diyorum. Tüm sendikalarımıza bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok sorunu çözüyoruz." dedi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

    Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık. Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık. İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

    "Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.

  • "DEĞERLENDİRECEĞİZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." dedi.

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