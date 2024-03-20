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        Haberler Spor Futbol Bakan Bak'tan vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

        Bakan Bak'tan vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:30
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        Bakan Bak'tan Ersen Martin için başsağlığı mesajı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetmişti.

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