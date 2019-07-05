Bakan Albayrak: Kur ataklarına karşı tecrübe kazandık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Sizlerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda, gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye çok güçlü ve büyük ülke. Önümüzde fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir zaman var. Türkiye'nin kalıcı bir istikrara kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Kur ataklarına karşı mücadelede tecrübeler kazandık.

- Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak, paydaşlarına kazandıracak bir ülke.

- Türk lirası değer kazanıyor, değer kaybediyor.' Bu söylemde olmamak lazım. Önemli olan dengeli bir biçimde stratejik ve rekabetçi bir kur stratejisiyle devam etmeli. Kah inecek kah çıkacak. Önemli olan dengeli kur stratejisiyle yolumuza devam etmek.

- Önceliğimizi cari açık ve yüksek enflasyona verdik. Yılın ikinci yarısında iyileşme eğilimine girdiğimizi görüyoruz. Türk Lirası pozitif yönde ayrıştı.

- Son 2 haftada risk primimiz 120 puan düştü, tahvil faizlerimiz geriledi. Piyasa göstergelerinin yanı sıra makro göstergelerde de somut bir iyileşmeyi görüyoruz.

- Enflasyonda öngörülerin üzerinde bir performansla, yıllık hedeflediğimizin altında bir rakamı görmüş olduk. Enflasyonu ağustos ayında finansal saldırılara maruz kaldığımız dönemin öncesine çekmiş olduk.

- Enflasyonun yılın 2. yarısında tek hanelere yakınsayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tarımsal üretim anlamında ciddi destekler veriyoruz. Seracılık açısından önemli adımlar attık. Sebze fiyatlarında ciddi düşüş görüldü, tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili desteğimiz sürecek.

- Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren önemli artışlar gösteren ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artış gösterdi.

- Mayıs ayı itibari ile yıllık cari açığımız 57,9 milyar dolarla zirve yapmıştı. En son açıklanan nisan ayı rakamlarıyla 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Bu rakam son 15 yıllık noktada en düşük seviyede. 2019 yılı için haziran ayı itibariyle 17 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verdiği bir ay olacak. Mayıs ayında olmasa da haziran ayında cari fazla vereceğiz.

- PMI endeksi 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 2,6 puanın artmış olması daralmanın Temmuz 2018'den beri en düşük oranda gerçekleşmesi de önemli.

- Yapısal dönüşüm adımları başta olmak üzere bankacılık sektörü, finans sektörü, enflasyonla mücadele, bütçe disiplini, vergi dönüşümü ve sürdürülebilir Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en temel sorunlara çözüm sağlayacağı düşünülen çözümleri teker teker hayata geçirmeye başladık. Dengelenmeyi sağlamlaştırmak için yapısal reformlar önem arz ediyor.

- Bugüne kadar tüm süreçleri paydaşlarımızla istişare ederek, herkesin katkısı alarak ortak alarak toplam ülke menfaatini maksimize edecek bir stratejiyle ortaya koyduk. İkinci yarıyla birlikte büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üstüne çıkacağız ve güçlü bir performans ortaya koyacağız.

'DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ'

- Ekonomiz büyümenin sürdürülebilir olması için finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyince bankacılık sektörünün temsilcilerinin yüzü ekşiyor. Durun siz kardeşsiniz.

- İstanbul Finans Merkezi'ni 2021'de açmayı planlıyoruz. Sadece konvansiyonel bankacılık değil bu manada, FİNTEK ve dijital bankacılık özelinde de merkez oluşturacak bir mimariyi nakış gibi işlemeye başladık. Sadece bu hafta bakanlığımızda üst düzey yönetiminde arkadaşlar bu alanda dünyada en önde gelen kurumlarla görüşmelerini yaptı. Ortaklık ve işbirlikleri ve bu manada Türkiye merkezli bölgede önemli bir piyasa ve pazarın burada oluşmasıyla ilgi işbirlikleriyle önemli bir mesafe katettik. Bununla ilgili adımlarımızı yakında duyacaksınız