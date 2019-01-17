17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
- Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü. Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
- Ekonomik olarak hangi ülke yaşadığımız saldırıların altından kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı. 5.5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.
- Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz. Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz. Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz.
- Özellikle rakamlara baktığımızda enflasyonla topyekün mücadele programına destek veren bir çok paydaşın yanında desteği daha az olanı da ona göre değerlendiriyoruz. Takip ediyoruz, marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Pazar ve market arasında çok fark var. Tüm firmalarımız enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü sorumluluk almaya davet ediyoruz. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.
- Son dönemde oldukça başarılı hazine ihaleleri gerçekleştirdik. Faizlerde önemli düşüş trendini sağladık. Bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en net göstergesi. Çok ciddi bir faiz düşüşü yaşadık. Ocak ayında 27'ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizi bu 15'indeki ihalede 18,98'e düştü.
- Borçlanmada hem ihtimal çeşitliliğini sağlayacağız hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Enstrüman çeşitliliğini arttırma noktasında çok yakında Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile alakalı görüşmelere başladık. YEP'te önümüzdeki bir kaç yıl potansiyel büyümemizin biraz altında büyüme beklenti ortaya koyduk. Önceliğimiz ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek.
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