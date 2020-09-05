Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" dedi.

Bakan Albayrak mesajında şu ifadeleri kullandı: Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam...