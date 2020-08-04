Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan albayrak; "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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