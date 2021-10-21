Akar'dan NATO Zirvesi'nde kritik görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.
YUNANİSTAN'LA ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'nda Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları bir araya geldi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara’da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.
NATO AİLE FOTOĞRAFI
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının sona ermesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele almak üzere bir araya gelen NATO Savunma Bakanları’nın ilk günkü oturumları sona erdi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Akar, ilk günün ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Karargahı'nda yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.
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