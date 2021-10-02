Baht Oyunu'nun final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Baht Oyunu dizisi final yapacak mı?

BAHT OYUNU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan "Baht Oyunu" dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi, yeni sezonda dev bütçeli dizilerin yarışa dahil olması sebebiyle reytinglerde düşüş yaşamıştı. B

u nedenle dizinin 17. Bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Konuya ilişkin kanaldan ya da yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D dizisi Baht Oyunu 16. Bölümü Salı günü saat 20:00'de ekrana gelecek.