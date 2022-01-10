Bahreyn'den İsrail'e alüminyum ihracatı

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İsrail ile Arap devletleri arasındaki normalleşme adımları yeni yılda da devam ediyor. İsrail'in Bahreyn Büyükelçisi Eitan Na'eh al-Ayam gazetesine yaptığı açıklamada ülkesinin Bahreyn'den alüminyum ithal etmeye başladığını açıkladı.

Na'eh geçen yıl İsrail'in Bahreyn'e tarihteki ilk büyükelçisi olarak atanmıştı. İki ülke 2020 yılında ilk olarak ilişkilerin normalleştirilmesi kararı almıştı. İsrail'e satışı Aluminium Bahrain firması yaparken ithalatın büyüklüğüyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Eitan Na'eh bunun yanında İsrail havayolu El Al'ın yakında Bahreyn'in başkenti Manama'ya uçuşlara başlayacağını bildirdi.