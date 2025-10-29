Bahis skandalında gözler gelecek haftada!

TFF, Türk futbolunu sarsan bahis skandalına adı karışan hakemleri PFDK'ya sevk ederken, şimdi gözler soruşturmanın futbolcu ayağına çevrildi.

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, bahis oynayan futbolcuların isimlerinin de gelecek hafta açıklanıp PFDK'ya sevklerinin gerçekleşeceğini duyurdu.

GÖZLER GELECEK HAFTADA

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, konuyla ilgili merak edilenleri 'Bakış Açısı' programında anlattı. Futbolcularla ilgili PFDK sevklerinin gelecek hafta yapılacağını belirten Ata Selçuk, "3700 futbolcu hakkında yapılan bahis soruşturması, işin yargı boyutu. O süreç uzun sürecek ve tüm detaylarıyla birlikte incelenecek. Ama TFF de durmuyor. Çünkü bir tarafından Futbol Disiplin Talimatı kapsamında gereken deliller toplandıysa futbol müsabakaları nezdinde bu kararlar açıklanacak. Artık gözler futbolcularda, artık gözler gelecek haftada" şeklinde konuştu.

CEZALARDA, BAHİS OYNANAN TARİHLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Hakemlerin bahis oynadığı tarihlerin çıkacak kararlarda etkili olacağını belirten Ata Selçuk, "Diyelim ki 18 yaşında bir bahis sitesine üye oldunuz ve bahis yaptınız. Ama hakemlik kariyeriniz, 22 yaşında başladı. Sonra bahis oynamadınız. Bunu yapan kişiler ve hakemlikten sonra bahis oynayan kişiler aynı torbaya konulmayacak" dedi.

