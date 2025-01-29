Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Emir Kurt, geçen kasım ayında evinin bahçesinde baktığı yavru kedi tarafından tırmalandı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde görme kaybı başlayan Kurt, durumunu önemsemedi ancak 2 gün sonra sağ gözünde tamamen, sol gözünde kısmi görme kaybı yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.

İlk gittiği hastanede tanı konulamayınca Kurt, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayenelerde, Kurt'u tırmalayan kediden Bartonella bakterisi bulaşma şüphesi üzerine test yapıldı. Testlerin pozitif çıkması sonucu ilaçlı tedaviye başlandı. Yaklaşık 2 aydır devam eden tedavinin sonunda Kurt'un sol gözü normale dönerken, sağ gözündeki yüzde 70'lik görme kaybı devam ediyor.

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"SAĞ GÖZÜM YÜZDE 30 GÖRÜYOR"

Yaşadıklarını anlatan Emir Kurt, bahçede beslediği kedinin elini tırmaladığını, yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyanınca görme kaybı yaşadığını anlattı.

"Motosiklet kullandığım için rüzgardan dolayı bir sorun yaşadığımı düşündüm" diyen Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okula gittim. Bu olaydan iki gün sonra ise sağ gözüm tamamen gitti, sol gözümde başladı. Hastaneye gittim. Beni göz anjiyosu olmam için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdiler. Buradaki doktorlar hemen Bartonella olduğumu anlayıp test istediler. İlaçlı tedaviye başladım."

Tedavisinin devam ettiğini bildiren Kurt, "Sol gözümdeki görme kaybı düzeldi, sağ gözüm ise yüzde 30 görüyor. Artık iyileşeceğim günü bekliyorum. 3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu. Kuduz veya bakteri fark etmez, kesinlikle hayvanlarla bu tip bir temas sonrası hastaneye gidilmeli" dedi.

"DIŞARI ÇIKAN KEDİNİN MUHAKKAK TEMİZLİĞİ YAPILMALI"

Bartonella bakterisiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan, bu bakterinin özellikle kedilerden bulaştığına dikkat çekti.

Dr. Erdoğan, "Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir. Özellikle temas ettiği yerde şişlik, yanma, durum bozukluğu, ısırdığı noktanın olduğu yerin lenf bezlerinde şişlik yapabilir. Gözde ise nörolatik dediğimiz ba neden olabilir. Temas sonrası o bölgenin temiz ve bol sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Bir hafta ile 10 gün arasındaysa en yakın sağlık merkezine başvuru yapılması gerekiyor. Geç tanı konulduğunda veya tutum şiddetli olduğu zaman kalıcı görme kaybına neden olabilir" dedi.

"ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ" Bakterinin çoğunlukla dışarıda yaşayan kedilerden bulaştığını ancak evde yaşayan kedilerin de dışarıdan geldiklerinde temizliklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Veteriner takibinde bakımları yapılmalı. Tedavisi 2 ile 6 ay arasında süren bir bakteri türü. Erken tanı ise bu konuda çok önemli" şeklinde konuştu.