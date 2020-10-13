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Şirketten yapılan açıklamada, Strada 2'de peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, 120 ay ve 0,99 vade farkıyla satışa çıkarıldığı belirtildi. 747 konuttan oluşan ilk etabın geçen yıl tamamlandığı projede, ikinci etabın 2021 yılında tamamlanacağı açıklandı

Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu, pandemiye rağmen Strada 2’de çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek, “Pandemi, sektörümüzde pek çok zorluğa yol açtı ancak biz tüm tedbirlerimizi alarak ve çalışma koşullarımızı pandemi şartlarına uyumlu hale getirerek, bu dönemi verimli bir şekilde geçirmeyi başardık. Söz verdiğimiz gibi Strada projemizin ikinci etabını 2021 yılında teslim edeceğiz. Özellikle şehrin kalabalığından kaçmak isteyen ama aynı zamanda konforlu bir hayat sürmek isteyenlerin çok yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Projemizin son etabı olan Strada 3 için de çok yakında çalışmalara başlayacağız. Türkiye ekonomisine güvenen bir şirket olarak tüm gücümüzle konut üretip, ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin tamamlandığında toplam 3 etap ve 2500 konuttan oluşacağı açıklandı