Bahçeşehir Koleji: 99 - Sporting CP: 87 MAÇ SONUCU

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Bahçeşehir Koleji mücadeleye dış atışlarla başladı. Sporting CP pota altında etkili olurken, 3 sayı çizgisi dışından yapılan 4 atışta da isabet sağlayan ev sahibi takım, ilk 4 dakikalık bölümü 12-9 önde geçti. Cavanaugh'ın iki sayılık basketinin ardından Sporting CP üst üste bulduğu 2 üç sayılık basketle öne geçti: 14-15. Geriye düştükten sonra savunmada daha etkili bir görüntü çizen Bahçeşehir Koleji, periyodu 25-20 önde tamamladı.

Üç sayılık atışlardaki isabetli oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren Bahçeşehir Koleji, 17-3'lük seri yakalayarak skoru 42-23'e getirdi. 11 sayı atan Cavanaugh ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 56-38 önde girdi.

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Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk 4 dakikalık bölüm kırmızı-mavili ekibin 65-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Mola dönüşünde hem hücumda hem de savunmada etkili olan Portekiz ekibi, çeyreğin bitimine 1 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi: 70-63. Son hücumdan boş dönen Bahçeşehir Koleji, dördüncü çeyreğe 70-65'lik üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Sporting CP hücumda etkili taraf oldu. Portekiz temsilcisi 3 dakikalık bölümde farkı 1 sayıya indirdi: 73-72. Farkın kapanmasının ardından savunma ribauntlarında daha üstün olan Bahçeşehir Koleji, yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 82-72. Ev sahibi ekip, kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyerek salondan 99-87 galip ayrılarak gruptaki beşinci maçını da kazandı.

Dördüncü maçların ardından çeyrek finale lider olarak yükselmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Mihkel Manniste (Estonya)

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 19, Boutsiele 15, Cavanaugh 19, Scrubb 12, Can Maxim Mutaf 12, Egehan Arna 10, Berkay Candan 6, Arca Tülüoğlu 2, Egemen Güven 4, Muhammed Baygül

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Sporting CP: Clark 2, Cruz 6, Curry 10, Ekiyor 23, LoVett 17, Moore 21, Araujo 3, Cardoso, Loncovic 2, Ventura 3

1. Periyot: 25-20

Devre: 56-38

3. Periyot: 70-65

5 faulle çıkan: 23.28 Clark (Sporting CP)