Parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

DHA

Bahçelievler'de arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki U.A.'ya pitbull saldırdı. Bacağından yaralanan ve büyük korku yaşayan U.A. gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA'ya anlatırken, ailesi ise bir an önce köpeğin sahibinin yakalanmasını istedi.

Bahçelievler'de bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki U.A. arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka geldi. Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği U.A.'ya doğru gönderdi. Köpek, U.A.'ya saldırarak bacağından ısırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. U.A., sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı. Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, U.A. ambulansla hastaneye götürüldü.