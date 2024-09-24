Bahçelievler'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İstanbul Bahçelievler'de motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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D-100 kara yolu Bahçelievler mevkisi Topkapı istikametinde, motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundukları motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ali Elevi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Motosikletin ve ölen sürücünün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.