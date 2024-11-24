Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 6 katlı binada yangın

        Bahçelievler'de 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 02:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 02:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelievler'de 6 katlı binada yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 6. Sokak'taki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, sokak girişine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, binanın doğal gazı kesildi, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa