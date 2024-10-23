Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçeli o ipi istedi, Dervişoğlu gönderdi | Son dakika haberleri

        Bahçeli o ipi istedi, Dervişoğlu gönderdi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği, ipi odasına asacağı öğrenilirken, Dervişoğlu'ndan toplantı sonrası yeni bir açıklama geldi. Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli o ipi istedi, Dervişoğlu gönderdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı'nın dün Meclis kürsüsünden Öcalan'a yönelik, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." sözlerine urgan atarak tepki gösterdi.

        REKLAM

        Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı.

        Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, Dervişoğlu'nun urganlı tepkisinin ardından Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediğini ve odasına asacağını söylediğini aktardı.

        Bahçeli'ye urganlı tepki
        Bahçeli'ye urganlı tepki

        Bahçeli'nin ipi istemesinin ardından grup toplantısı sonrası kısa bir açıklama yapan Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.

        İP BAHÇELİ'YE GÖNDERİLDİ

        Açıklamaların ardından Dervişoğlu'nun grup toplantısında attığı ipin Bahçeli'ye gönderildiği belirtildi.

        İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        BAHÇELİ İDAM İPİ ATMIŞTI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2007 yılında Erzurum mitinginde AK Parti'ye yönelik, "Eğer Apo'yu asacak ipi bulamıyorsan, al sana ip" diyerek kürsüden atmıştı.

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında, Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye ip atarak tepki göstermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çözüm süreci
        #devlet bahçeli
        #Müsavat Dervişoğlu
        #mhp
        #İyi parti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Habertürk Anasayfa