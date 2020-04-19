Bahçeli'nin özel kaleminden 'evde kalın' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hayali, "Evde Kalınca. Ata Dede Mesleği" mesajıyla aktardığı videoda hamur açtığı görüntüleri paylaştı.

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