"Bahçeli eve talep artıyor"

Küresel olarak yaşanan Covid-19 salgını sürecinde devlet otoritelerinin yaptığı “evde kal” çağırılarından sonra gayrimenkul sektöründeki tüketici dinamiklerinin değiştiğini belirten Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu: “Küresel çapta yaşanan pandemi sürecinde sadece Türkiye değil tüm dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte hemen hemen her sektörde ciddi değişimler yaşanıyor ve bunun devam edeceğini görebiliyoruz. Gayrimenkul sektöründe de talepler bu doğrultuda şekilleniyor. Pandemi öncesinde alım süreçleri ortalama olarak bir ay sürerken, bu süreçte müşterilerimizin daha hızlı karar aldığını gözlemledik. Satış ofislerine gelen misafirlerimiz bu süreçte genelde evlerimizin bahçe kullanım detaylarını, zamanında teslim olup olamayacağını ve aidatları öğrenmek istiyorlar. Konut alıcılarında bahçeli ev tercihi hep ilk sırada olmasına rağmen geçmişte yaşanan sorunlar ve yeterli arz olmaması nedeniyle bahçeli ev satışları toplam konut satışı içinde küçük bir oran oluşturuyordu. Deprem beklentisi ve peşinden gelen pandemi süreci, konut alıcılarının öncelikli tercihlerinin, bahçeli ev alma yönünde değişmesine sebep oldu”dedi.

Pandeminin ardından konut sektöründeki değişimleri değerlendiren Kuzu:“Artık açık hava kullanımı olmayan, camı açılmayan yüksek katlı binalardan, daha az katlı ve açık alanları açık (bahçe, balkon vb.) olan mekanlara dönüşüm olacak. Evlerde çalışma odaları tekrar önem kazanacak, evlerin teknik altyapıları güçlendirilecek ve özellikle apartman sitelerinde ortak çalışma alanları gibi mekanlar planlanacak, küçük konut alanları daha büyük tasarlanacak, bitmiş bahçeli ve geniş balkon/teraslı evler hem satılık hem kiralık olarak çok ilgi görecek ve bu tarz evlerin daha çok yapılmaya başlanacağını düşünüyoruz. İnsanlar uzun süre evde kaldıkça kullandıkları mekanların hayatlarında ve ruhsal durumlarında ne kadar önemli olduğunu gördüler.” dedi