MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, TÜRKGÜN gazetesine konuştu.

Sistem tartışmalarına ve FETÖ ile mücadeleye değinen MHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin asla değişmeyeceğini, aksayan yerlerin düzeltilerek güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin beka nefesi olduğunu söylerken, FETÖ ile mücadelede siyasetçilerin konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini de ifade etti.

MECLİS’TEKİ GERİLİM

Meclis’te CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında yaşanan tartışmaya değinen Bahçeli, “O tartışmayı Meclis Başkanvekilimiz Celal Adan Bey iyi yönetti. CHP’li Grup Başkanvekilinin üslubu çirkin ve kabaydı. Gerçi özür diledi, ama asıl niyeti de gün yüzüne çıkmış oldu. Bir daha yaşanmaması temennimdir. Toplumda başörtüsü gerilimini tekrar tırmandırmak isteyen provakatif olaylar da gözümüzden kaçmıyor. İnsanlarımızın giyim tarzına ve tercihine hiç kimse müdahale edemez. Başı kapalı da, başı açık da bizim için çok değerlidir. Oyuna gelmeyelim. Oyun kuranlara dikkat edelim” dedi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ TALEBİ

Muhalefet partilerinin parlamenter sisteme dönüş için verdiği mesajları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değerlendiren Devlet Bahçeli, “Donkişot; yel değirmenlerini, koyun sürülerini dev düşman kümeleri gibi görür, mızrağı çektiği gibi saldırırdı. Bugün Türk siyasetinde siyasi Don Kişotların varlığı da oldukça düşündürücü. Atıyorlar, tutuyorlar, gafilikte sınır tanımıyorlar. Sahte benlikleri etrafında marazi bir ortam oluşturanlar için her şeyin, her gelişmenin, hatta bütün hadiselerin merkezi kendi nefisleridir. Bunlar çıkarları kimi işaret ediyorsa düğme iliklerler. Asla ilkeleri yoktur, asla ülküleri yoktur, asla çizgileri yoktur. Parlamenter sisteme dönme çağrısı yapanlar da böyledir. Eskiye dönülmesi imkansızdır. Türkiye demokratikleşme, normalleşme ve istikrara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ulaşacaktır. Yeni sistem milletimizde tutmuş ve kabul görmüştür. Aksini iddia eden izansızdır” dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“İP’in başkanı, parlamenter sisteme desteğin yüzde 63’e ulaştığını söylüyor. Ne parlamenter sistemi de ne de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden haberi var. Boş konuşuyor, kem konuşuyor, yalan konuşuyor. Yeni sistem kökleşmektedir. Türk devlet geleneğine en uygun sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bu sistemle beraber güçler ayrımı netleşmiş, devlet yönetiminde ahenk ve düzen temellenmiştir. Cumhur İttifakı ihanete ve Türkiye düşmanlarına karşı dirilen millî ruh, millî bekayı esas alan ahlaki ve siyasî bir uzlaşmadır. Cumhur İttifakı “Muasır medeniyeti aşma” hedefini yakalama iradesi, Türk devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma ülküsü, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisidir. Cumhur İttifakı Türk milletinin tarihî uzlaşması, istiklal ve istikbalimizin teminatı, kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesidir. Cumhur İttifakı Cumhuriyet’in iradesi, millî bekanın nefesi, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı ülkemizin kalkınması, milletimizin refah ve huzurunu temin etme gayretidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güvencesi cumhurdur, cumhurun ittifak ruhu ve duruşudur. Parlamenter sistemin kusur ve eksiklikleri bertaraf edilmiştir. Milli bekamız daha da sağlam esaslara bağlanmıştır. Türkiye yeni sistemle birlikte yükselişe geçmiştir. Buna da hiç kimse mani olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem ve önceliğimizdir. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, bu yeni sistemle kararlar süratle alınmakta, uygulamaya süratle geçilmekte, bununla birlikte herhangi bir gevşeme ve gecikme yaşanmamaktadır. Kurumlar arasında bir denge ve düzen vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha yenidir. Bu yeni sistemin tam oturması sabahtan akşama hemen olacak bir iş değildir. Zamanla taşlar yerine oturacak, sistem tıkır tıkır çalışacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bazı düzenlemeler yapılmasını değerlendiren Bahçeli şöyle konuştu:

“Henüz öyle bir çalışma tarafıma ulaşmadı. İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan veya tekleyen yanları varsa bunlar düzeltilecek, yola devam edilecektir. Parlamenter sisteme dönelim diyen müflis siyaset erbabı kendine başka bir iş bulsun. Aynı yoldan geçerek farklı sonuçlar alacaklarını zannetmesinler. Konu kapanmıştır. Kapatan da Türk milletidir. Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle belirlenecektir. Gelecek nesillere en büyük emanet ve hediyemiz bu sistemdir.”

EYT TARTIŞMASI

MHP lideri Bahçeli, EYT tartışmasına da değinerek, “EYT konusunda ki görüşümüz bellidir, daha önce açıklanmıştır. Bir mağduriyet vardır, fakat ekonomik imkan ve şartları da hesaba katmak lazımdır. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Teröre amansız ve tavizsiz bir karşı duruş sergileniyor. Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir. Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları isabetlidir” dedi.

AF TARTIŞMASI

Af tartışmaları hakkında konuşan Bahçeli, “Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz” ifadelerini kullandı.

S400 KONUSU

Rusya’dan alınan S-400 konusunu değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, “Niye kullanmayacağız? Türkiye bir saldırıya maruz kalırsa ne yapacağız, teslim mi olacağız? Boynumuzu mu uzatacağız? ABD’nin gizli hedefi yoksa Anadolu coğrafyasını işgal mi? 1920’li yıllarda yapamadılar, şimdi mi yapmaya niyetliler? Alınan silah sistemi yeri ve zamanı geldiğinde kullanılır. Ankara’da S-400’lerin uçaklarla arasındaki radar bağlantısının test edilmesi maksadıyla test uçuşları yapıldı. Anlaşılan bu uçuşlar S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin test ve eğitim faaliyetleri kapsamına gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı S-400’lerin test edilmesinden kaygılanmış. Ya Türk milletinin kaygılarına ne diyecekler? Kaygılanacak onca konu varken bula bula savunma amaçlı satın altığımız hava ve füze savunma sisteminden rahatsız olmaları tam bir çelişkidir. Bizim kaygılarımızı biraz anlasalar, ülkemizle empati kursalar sanıyorum daha makul ve mantıklı bir çizgide olurlar. Bize göre depoda çürümeye terk edilmesi gereken aslı astarı olmayan, inandırıcılığı zerre kalmamış sözde dostluklar, sözde müttefiklik anlayışıdır” dedi.

F35 KONUSU

MHP lideri Bahçeli, F35 konusunda ise, “ABD ne yapacağını şaşırdı. S-400 aldık, F-35’de fren yaptılar. Türkiye’nin F-35 projesine ortak olduğunu bilmeyen yok. F-35’lerin paraları da ödenmiş. Fakat bize şantaj yapıyorlar. F-35’leri koz olarak kullanıyorlar. Parası ödemiş uçakları vermiyorlar. Tıpkı 1910’lu yıllarda Birleşik Krallığın yaptığı gibi! Türkiye F-35’de mahkum değil. Alırsak ne ala, alamazsak mutlaka yeni ve mantıki seçenekler değerlendirilmelidir. Bizi yabana atmasınlar. Tehditlerle sineceğimizi, susacağımızı zannetmesinler” diye konuştu.