Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla mücadele ettiği Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı 142 puanla genel klasman 3'üncüsü tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2021'de kategorisinde zirveye çıkıp, üst kulvara şampiyon olarak yükselmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu sezon İspanya, Fransa ve Portekiz'deki yarışlarda 2 birincilik, 2 üçüncülük, 1 Superpool birinciliği kazanarak 5 kez podyuma çıkma başarısı gösteren milli sporcu duyduğu mutluluğu paylaştı.

Estoril'deki son yarışlarda beklentisinin, 2 kez podyum yaparak sezonu tamamlamak ve dünya üçüncülüğünü korumak olduğunu anlatan Sofuoğlu, "İlk yarışta sabah motorun içindeki parçaları komple değiştirmiştik. Sonra bütün antrenman ve sıralama turlarında geri kaldım. İlk yarışa 21. sıradan start aldım ve 14. bitirdim. Beklediğimizden kötü geçti. İkinci gün antrenman seanslarında kullandığım motora dönüş yaptık ve yeni dişli ayarları koyduk. İkinci gün ısınma turlarında en iyi zamanları attım. Son yarışın daha iyi geçeceğini düşünüyorduk. Yine 21. sıradan start aldık. Yarışı çok az bir farkla 4. bitirdim ama elde ettiğim puanlarla dünya üçüncülüğünü koruduk." ifadelerini kullandı.

İspanyol pilot Mika Perez'e saniyenin binde 67'si kadar küçük bir farkla geçildiğini ve yarışta 4. sırada podyum dışı kaldığını aktaran Sofuoğlu, "Çok üzücü oldu o olay benim için. Önüm boştu, üçüncülüğe gidiyordum fakat arkadan gelen bir pilot birden kupayı da podyumu da elimden almış oldu. Son yarışı podyumda bitirmek istiyorduk." diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Sezonu dünya ikincisi bitirebilme ihtimalini değerlendiren Bahattin Sofuoğlu, "Dünya ikinciliği için benim Estoril'deki iki yarışta da podyuma çıkmam ve ikinci sırada olan pilotun iki yarıştan da hiç puan alamaması gerekiyordu. Yani yarış dışı kalması lazımdı. Ancak o şekilde ikinci sıraya çıkabiliyorduk." dedi.

Bu yıl AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde çok çalıştıklarını anlatan milli motosikletçi, "Bu sene Kenan ağabey ve milli sporcularla çok fazla antrenman yaptık. İlk yarışta iyi bir performans gösterip, ikinci yarışta da birinci olunca, çok sevindik. Bu sezon benim için ilklerle doluydu. Çok şükür güzel başlangıç yaptık, inşallah devamı gelir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı 221 puanla şampiyon bitiren Jeffrey Buis ve 187 puanla ikinci tamamlayan Scott Deroue'nun performanslarını değerlendiren Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Sezonun ilk yarışında ikisi de podyum yapamadı. İlk yarışlarda kendilerini gösteremediler fakat sezonun ortasında Aragon Pisti'ndeki dört yarışta Jeffrey Buis 4 kez, Scott Deroue 3 kez, ben de 2 kez podyuma çıktım. Öyle olunca bir, iki, üç sıralandık. Oradan itibaren böyle devam etti. Deroue, zaten 3-4 senedir o grupta yarışıyor. Onun da hedefi şampiyonluktu ancak Buis böyle bir performans sergileyince, onu ikinciliğe attı. Çünkü takım arkadaşları. Birisi iyi gidince, diğerinin motoruna da aynı ayarlar yapılıyor ve daha başarılı oluyorlar. Takımları Kawasaki de şampiyon oldu."

"ŞAMPİYON OLMUŞUM GİBİ KARŞILAMA HAZIRLAMIŞLARDI"

Dünya üçüncüsü olarak Türkiye'ye dönüşünü anlatan Sofuoğlu, "Son yarışta kıl payı farkla üçüncülüğü kaybedince çok fazla gülemedim ama dünya üçüncülüğümüz vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu arayıp tebrik etti. Ardından Türkiye'ye döndüğümüzde ailem güzel bir karşılama hazırlamıştı. Şampiyon olmuşum gibi karşılama hazırlamışlardı. Beni de şaşırttılar. 'Şampiyon oldum heralde.' dedim. Dünya üçüncüsü olduk ve çok güzel bir başarı. Ancak zaten üçüncüydük, yerimizi koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun önceki senelerde bu başarıları Türkiye'ye getirerek önlerini açtığını ve kendileri için büyük emek sarfettiğini belirten milli sporcu, "Tabii ki önümüzü Kenan agabey açtı. Şu anda bizi o çalıştırıyor. Üzerimizde büyük emeği var. Antrenmanlara tekrar başladık." şeklinde görüş belirtti.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla 2021 sezonu için tekrar anlaştığını ve yeni sezonda hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Bahattin Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 yılında yine Yamaha takımıyla aynı kulvarda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Hedefim bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olup, sonra bir üst kategoriye çıkmak. Üç kategori var ve her kategoride şampiyon olarak yükselmek istiyorum. Aslında bu sene 3. olunca da üst kulvara gidebilirdim fakat burada kazandığım tecrübeleri, çünkü yarışlar çok çekişmeli geçiyor, bir daha başka kategorilerde yaşayamayacağım için Kenan ağabey öyle karar verdi. Ben de öyle düşündüm. Bir sene daha bu kulvarda kalalım, burada pişelim, kazanabildiğimiz tecrübeleri kazanalım ve şampiyon olmuş bir şekilde bir üst kategoride yer alalım diye düşündük."