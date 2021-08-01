İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenen yarışta SS300 sınıfında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, İtalyan Matteo Vannucci'nin ardından ikinci oldu.

Milli motosikletçi, yarın TSİ 13.35'te ikinci yarışta boy gösterecek.